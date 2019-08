Ospedali in pericolo: da Oristano nuova chiamata per la Regione

Quasi quattro ore di dibattito pubblico con tanti interventi tutti molto interessanti e alla fine il convincimento che per salvaguardare la sanità oristanese c’è ancora tanto da lavorare e che bisognerà farlo insieme, superando le logiche di campanile tra Oristano, Ghilarza e Bosa, sedi dei tre ospedali della provincia.

All’appello del sindaco di Oristano Andrea Lutzu ieri sera hanno risposto numerosi:il consiglio, convocato in seduta straordinaria e aperto agli interventi esterni, i consiglieri regionali del territorio, gli amministratori locali e gli operatori del settore, i medici soprattutto.

La riunione conclusa a tarda sera segue quella analoga di un anno fa, anche allora promossa per difendere l’ospedale San Martino di Oristano e i servizi sanitari del territorio. Dodici mesi dopo non molto è cambiato, soprattutto rimane il timore di un ridimensionamento, confermato anche nei giorni scorsi quando per mancanza di medici ci si è visti costretti a sospendere il servizio di emodinamica che al San Martino già lavorava solo poche ore al giorno. Il sindaco Andrea Lutzu ha detto di essere pronto alla battaglia, addirittura di volersi incatenare alla statua di Eleonora per protesta, se le cose andranno per il peggio e non per il meglio.

Il presidente della Commissione sanità, Domenico Gallus, parlando anche a nome dell’assessore regionale Mario Nieddu (invitato, ma assente), ha tracciato la rotta, ribadendo che va rispettato il piano della rete ospedaliera approvato dalla Regione, nel quale sono previsti nel dettaglio i vari servizi ospedalieri di Oristano, Ghilarza e Bosa. Per farlo, però, ci vogliono risorse. Il dirigente dell’Assl di Oristano Mariano Meloni ha stimato in 15 milioni gli investimenti necessari solo per l’ospedale San Martino. Dunque dovrà essere il consiglio regionale a trovare questi soldi. I consiglieri oristanesi intervenuti ieri sera – Anna Maria Mele, Alessandro Solinas, Diego Loi, Francesco Mura e Alfonso Marras (quest’ultimo ha contestato l’operato del dirigente dell’Assl Meloni) – si sono detti pronti a sostenere le ragioni del territorio. Nell’immediato, comunque, si dovrà affrontare l’emergenza dettata dalla carenza di medici. Rappresentanti sindacali e primari ieri sera hanno evidenziato ancora una volta le difficoltà di organico che rischiano di far sospendere l’attività al Delogu di Ghilarza nel mese di agosto . Per superarle la proposta è quella di inserire in ospedale anche i medici all’ultimo anno di specializzazione. Una soluzione avanzata tra gli altri dal presidente dell’Ordine dei medici Antonio Sulis, dal consigliere comunale Vincenzo Pecoraro (primario del San Martino), dal primario di ortopedia Andrea Ruiu e dal chirurgo Luciano Culella. Servirà sempre l’intervento della Regione, con un’apposita norma. Ci sono esperienze analoghe nella penisola. Si potrebbe risolvere in pochi giorni, se a Cagliari si volesse.