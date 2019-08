Nuovi marciapiedi, vecchi problemi: slalom per i portatori di handicap

Protesta del consigliere Jens Garau sui lavori a Corte Baccas

Slalom tra i cartelli della segnaletica stradale, nel marciapiede di Corte Baccas, a Santa Giusta, appena realizzato. I cartelli sono stati posizionati sui marciapiedi costringendo i disabili muniti di sedia a rotelle, ma anche i genitori con passeggini, a scendere nella strada, rischiando così di creare problemi alla loro sicurezza e alla circolazione delle autovetture.

Questa la denuncia del consigliere di minoranza al Comune di Santa Giusta Jens Garau, che con alcune foto ha documentato la situazione. “A che serve avere dei marciapiedi fatti a regola d’arte, se una persona con disabilità motorie, in carrozzina, o neo mamme non può nemmeno passeggiare?”

“Le persone sono obbligate a scendere in strada ogni volta che incontrano un palo, e visto che non ci sono discese a ogni palo, penso sia un bel problema per loro”.

Giovedì, 1° agosto 2019

L'articolo Nuovi marciapiedi, vecchi problemi: slalom per i portatori di handicap sembra essere il primo su LinkOristano.it.