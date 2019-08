Le “marcia funebre” degli allevatori sardi a Cagliari: “Dateci i nostri 45 milioni”

Milioni, tanti milioni che mancano all’appello “per colpa della burocrazia”. I soldi per la siccità del 2017? Non sono arrivati. Meglio, ne è arrivata solo una piccola parte: “Appena un milione, hanno accolto il tre per cento delle domande, poco più di trecento. In totale mancano all’appello 45 milioni”, afferma Battista Cualbu, presidente regionale Coldiretti. “I pagamenti vanno messi subito in atto. Gli arlgricoltori sardi stanno attendendo risposte da Argea e Regione da seicento giorni”. Tante le croci di legno realizzate, con scritte che fanno ben capire l’umore dei partecipantib “Aspettando si muore…”, “Sono mancato per buracropoli, tutti i premi sono bloccati” e “l’agricoltura pretende rispetto”. Il corteo “funebre”, così rinominato dagli organizzatori, si è snodato da piazza del Carmine sino a via Caprera, sotto la sede dell’Argea.

E loro, agricoltori e allevatori sardi, hanno deciso di raccontarsi a Casteddu Online. C’è chi ha quattro figli e campa con meno di mille euro al mese, chi sta pensando di vendere le seicento pecore che, più che latte, contribuiscono a produrre “problemi”, chi attende 40mila euro per la siccità e altre calamità subite e chi, da figlia di pastori, vede il suo futuro lontano dalla Sardegna. Le loro interviste si possono leggere nel corso delle prossime ore sul nostro sito http://www.castedduonline.it/

