Anas, da oggi attivi gli impianti di illuminazione a Led nelle gallerie del Sud Sardegna

Anas (Gruppo FS Italiane) ha attivato questa mattina i nuovi impianti di illuminazione a LED nelle gallerie “Cuile Cois”, “Monte Masoni”, “Su Cabriolu” e “Casa Melis”, della strada statale 387 “del Gerrei”, in provincia di Sud Sardegna.

Gli interventi, fanno parte del piano Greenlight, il progetto che riguarda la rete Anas che comporta la sostituzione dei corpi illuminanti obsoleti con LED di ultima generazione con l’obiettivo di ridurre i consumi e migliorare la gestione degli impianti di illuminazione, ma anche di innalzare i livelli di sicurezza all’interno delle stesse gallerie, potenziando la visibilità e la qualità di diffusione delle luci artificiali.

I territori interessati dalle lavorazioni sono Ballao, San Vito, Armungia e Villasalto.

Anas da alcuni anni sta investendo una media di 50 milioni di euro l’anno nella manutenzione e nell’ammodernamento della rete stradale sarda in gestione. Un processo iniziato nel 2017 a seguito di approvazione del Contratto di Programma 2016/2020 con il Ministero delle Infrastrutture.

In particolare per l’ammodernamento delle gallerie sono stati investiti tra il 2017 e il 2018 circa 7 milioni di euro, intervenendo nel tunnel di attraversamento della città di Olbia, nella sostituzione delle vecchie lampade con luci a led in alcune gallerie della statale 125 Var, nel completo rinnovamento degli impianti della galleria ‘Teulargiu’ lungo la statale 389 Var e infine lungo la statale 387.

Il piano di ammodernamento, che è in corso di esecuzione anche nel corrente anno 2019 ,riguarda interventi nelle gallerie delle statali 554, 131dcn, 293 e a 125 Var, per un importo complessivo già finanziato di oltre 8 milioni di euro.

