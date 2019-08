Incendiato trenino turistico all'Asinara

(ANSA) - PORTO TORRES, 1 AGO - Attentato incendiario nella notte contro il trenino turistico dell'isola dell'Asinara, di fronte alla costa settentrionale della Sardegna. Intorno alle 23,30 ignoti hanno dato alle fiamme al mezzo gommato che trasporta i turisti alla scoperta dell'isola-parco. L'allarme è arrivato alla centrale operativa del Corpo forestale dei Sassari, che ha inviato gli uomini sull'isola per spegnere il fuoco. Sul posto i forestali hanno trovato tracce di diavolina, utilizzata come innesco per l'incendio del trenino.(ANSA).