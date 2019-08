“La Banditessa di Nulvi” a Casa Saddi

In occasione della Rassegna Estiva di Arti Varie organizzata dall’Associazione Culturale Casa Saddi, la Casa di Suoni e Racconti e Terra delle O portano in scena lo spettacolo tratto dal testo dello scrittore e drammaturgo Enzo Giacobbe, La Notte delle Fiaccole. L’appuntamento è previsto per Domenica 4 Agosto 2019, alle ore 20:30, nella suggestiva cornice del cortile di Casa Saddi a Cagliari (Via Enrico Toti 24 – Pirri). Tra Parola e Musica la voce dell’attrice Antonella Puddu e le musiche della chitarra di Andrea Congia (che firmano anche la drammaturgia dello spettacolo) condurranno un gioco musico-teatrale per delineare i mille volti di Donna Lucia Delitala. Screditata, temuta e al tempo stesso ammirata, la Nobildonna Sarda è divenuta leggenda con il soprannome di Amazzone di Nulvi. Nella profonda metamorfosi politico-sociale che ha caratterizzato la Sardegna del Settecento, la Banditessa a cavallo è passata alla Storia con innumerevoli identità date dalle diverse letture della sua figura di Donna Guerriero. Una profonda riflessione sui concetti di Eroe, Bandito, Ribellione e Libertà.

L’opera musico-teatrale dedicata alla Banditessa di Nulvi nasce nel 2016, in occasione della Rassegna di spettacolo Significante dal titolo BANDIDUS che ha proposto la messa in scena di sei spettacoli dedicati ad alcune figure storiche del banditismo sardo. Lo spettacolo nasce anche da un vivo interesse dell’attrice in scena, che ha dedicato un intero capitolo della sua tesi di laurea in Lettere Moderne a Donna Lucia Delitala. Infine, il lavoro artistico vuole rendere omaggio all’autore del testo Enzo Giacobbe scrittore di opere narrative e teatrali conosciuto e apprezzato anche negli USA e le cui opere sono state trasposte in scena e trasmesse anche radiofonicamente.

Iniziata nel mese di Giugno, la Rassegna estiva di Casa Saddi proseguirà sino al mese di Settembre proponendo diversi e variegati appuntamenti artistici.

Il costo del biglietto d’ingresso allo Spettacolo è di 10 euro. Al termine della serata sarà allestito un aperitivo per chi avrà piacere di trattenersi per un momento conviviale e di incontro con gli artisti.

