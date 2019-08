A Cagliari sale la febbre per il concerto di Laura Pausini e Biagio, “spunta” anche Fiorello

Ci sarà anche Fiorello sul palco della Fiera, stasera, per il concerto-evento di Laura Pausini e Biagio Antonacci? Regna il mistero a pochissime ore dall’apertura ufficiale dei cancelli. Lo showman siciliano ha raggiunto la coppia di cantanti a Palermo, dove si sono esibiti ieri sera. “Grandi sorprese a Cagliari”, annuncia la Pausini, che ritorna sull’Isola dopo una lunga assenza. È l’atto finale di un tour che ha visto i due cantanti esibirsi nelle principali città italiane. Fuori dalla Fiera sono già tanti i fan in attesa di poter entrare e chissà se, per il “gran finale”, oltre a Fiorello ci sarà anche un altro volto noto della tv italiana, Paola Cortellesi. Ancora poche ore di attesa e, poi, si conoscerà la verità.

