I gruppi “Kisalfold dance ensemble” dall’Ungheria, “Deusas da Lua” (Brasile) e “Bireun Seudati” in rappresentanza dell’Indonesia. Saranno i protagonisti della seconda giornata della kermesse “International Folk Fest”, in programma domani – a partire dalle 21.30 – sul palcoscenico del Parco comunale di via Fiume a Sestu, dedicato a Efisio Marcis. Nella serata, presentata da Ottavio Nieddu e patrocinata da Regione e Comune, saliranno alla ribalta anche le danze isolane grazie agli organizzatori del festival, il gruppo folk “I Nuraghi”. Sarà un’autentica festa di colori e suoni, con una commistione di culture e tradizioni popolari da tutto il mondo.

L'articolo Domani a Sestu la seconda giornata dell’International Folk Fest proviene da Casteddu On line.