Per fare in modo che la velocità venga moderata e che diminuisca il numero di incidenti stradali, il Corpo Polizia Municipale di Cagliari ha reso noto il seguente calendario indicante i giorni e i luoghi in cui saranno operativi gli strumenti di controllo della velocità per il mese di agosto 2019:

7 mercoledì strada arginale Terramaini 8,30-13,00

9 venerdì viale Monastir 8,30-13,00

14 mercoledì Asse Mediano 8,30-13,00

20 martedì viale Salvatore Ferrara 15,00-19,00

23 venerdì via Lungosaline 8,30-13,00

26 lunedì viale Monastir 8,30-13,00

28 mercoledì Asse Mediano 8,30-13,00

30 venerdì via Lungosaline 8,30-13,00

In caso di superamento dei limiti di velocità, l’articolo 142 del Codice della Strada prevede sanzioni.

L'articolo Cagliari, ecco la mappa degli autovelox attivi nel mese di agosto 2019 proviene da Casteddu On line.