Incendio a Sestu, le fiamme avvolgono il primo piano della palazzina di via Ottaviano Augusto

Danni ma nessun ferito, fortunatamente, nell’incendio scoppiato nella palazzina a due piani di via Ottaviano Augusto a Sestu. Il grosso rogo, come anticipato da Casteddu Online, ha colpito soprattutto il primo piano del caseggiato, ed è infatti lì che si riscontrano i problemi maggiori dovuti al fuoco. Provvidenziale l’intervento dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari, intervenuti con quattro mezzi e quattordici uomini. Grazie al getto continuo e preciso dell’acqua “sparata” dalle autopompe è stato possibile domare le fiamme prima che potessero avvolgere tutta la struttura. Resta da capire quali siano state le cause dell’incendio.

