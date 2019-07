Sestu, i Vigili del fuoco salvano un cane intrappolato tra le fiamme di via Ottaviano Augusto

Si è messo ad abbaiare per la paura, chissà se gli era mai capitato di finire nel bel mezzo di un incendio. Tra la fuliggine e l’odore di bruciato di via Ottaviano Augusto a Sestu – dove un rogo ha colpito una palazzina a due piani – non c’è, fortunatamente, nessun ferito. Ma un cane, rimasto intrappolato nell’area interessata dalle fiamme, se è ancora vivo deve ringraziare il grande cuore dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari. I pompieri lo hanno visto e, senza pensarci due volte, sono andati a salvarlo da una possibile brutta fine. Eccolo, nella foto a corredo di questo articolo, mentre viene tranquillizzato e coccolato. Un lieto fine in una serata di paura per molti sestesi.

