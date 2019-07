Sestu, grosso incendio in una palazzina a due piani: sul posto Vigili del fuoco e ambulanze

Incendio in una palazzina a due piani in via Ottaviano Augusto a Sestu. Il rogo, scoppiato per cause ancora da chiarire, è stato subito notato da alcuni passanti che hanno subito chiamato il 115. Sul posto sei mezzi dei Vigili del Fuoco, delle ambulanze e anche i carabinieri. Dalle primissime informazioni disponibili il fuoco avrebbe totalmente “aggredito” uno scantinato, prima di raggiungere i piani superiori. Tutta l’area è stata transennata per consentire alle Forze dell’ordine di operare nella massima sicurezza. Potrebbero esserci feriti. Un quadro più dettagliato di quanto accaduto si potrà avere solo dopo che le fiamme saranno domate e tutta l’area sarà bonificata.

