Cagliari, scontro auto-moto in via Tramontana: centauro 47enne di Quartu finisce all’ospedale

Incidente stradale nel quartiere cagliaritano de La Palma. Un 72enne di Quartu Sant’Elena alla guida di un’auto, proveniente da via Noto – dove è presente lo Stop – ha svoltato in via Tramontana scontrandosi con una moto, guidata da un 47enne quartese, che stava viaggiando in direzione dell’Asse Mediano. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dello schianto.

Il motociclista ha avuto la peggio ed è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato all’ospedale Marino in codice giallo. Sul posto la polizia Municipale per i rilievi di legge.

