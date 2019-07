Sardegna, bloccati all’aeroporto con due Pinne nobilis nascoste in valigia: “Basta con questi saccheggi”

Voglia di portarsi a casa un “ricordo” che, per quanto bello, è proibito, e a dirlo è la legge. Un altro episodio – non è il primo e, purtroppo, potrebbe non essere l’ultimo – di furti di Pinna nobilis dalle spiagge sarde. All’aeroporto di Alghero, durante i controlli nel settore degli imbarchi, il personale dello scalo ha notato il “bottino” dentro una valigia. Come da prassi, il bagaglio è stato immediatamente bloccato. A darne notizia è la pagina Facebook delle “Guardie ambientali Sardegna”, con tanto di foto: “Ci arrivano notizie che anche oggi all’aeroporto di Alghero qualcuno ha cercato di imbarcare questi due esemplari di Pinna nobilis. Fortunatamente bloccati al controllo bagagli”.

“Ma è mai possibile che l’essere umano non riesca a tenere le mani in tasca? Sembra che il gusto di portare via qualsiasi cosa dal mare sia più forte di ogni normativa o legge che ne vieta il prelievo. Basta con questo saccheggio non è possibile che ogni giorno ci siano notizie del genere. Continuiamo a invitare tutti a denunciare questi atti se si è testimoni. Fate desistere chi magari non è a conoscenza dei divieti e informateli. In caso i predoni non desistano dal loro intento che siano Sardi o turisti avvisate il Corpo forestale al 1515 oppure la Guardia Costiera al 1530 e non ultimi la polizia Municipale”.

