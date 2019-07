L’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, ha approvato il piano d’emergenza che consentirà ad Ats di reclutare medici per rispondere all’emergenza estiva dei presidi territoriali. “Il piano – spiega l’assessore della Sanità – consente di procedere immediatamente al reclutamento di medici, attraverso tutte le possibili soluzioni giuridiche utilizzabili. È un azione necessaria per dare risposta ai presidi in sofferenza a causa delle carenze di personale. Grazie a questa misura riusciremo a scongiurare la chiusura dell’Ospedale di Ghilarza e contiamo di dare risposte, in particolare ai presidi rurali su cui gravano la maggior parte delle preoccupazioni dei cittadini. Le criticità sono molteplici, ma non abbiamo intenzione di abbandonare i territori”.

L'articolo Sardegna, ospedali senza personale durante l’estate: la Regione arruola i liberi professionisti proviene da Casteddu On line.