Incendi in Sardegna, il bollettino della vergogna di oggi: sono diciotto

La Sardegna continua a bruciare, è un bollettino di guerra, quello continuamente diramato dal Corpo Forestale regionale. Ogni giorno sono diversi gli incendi che divampano spesso per mano criminale nell’Isola. Oggi per esempio sono diciotto, quattroi di questi hanno necessitato dell’intervento dei mezzi aerei per essere domati.

Nel Comune di Usellus, in località Pranu Argiolas, il rogo ha interessato un’area agricola di circa 2 ettari. A Seneghe, in località Chercos, dove sono intervenuti 2 elicotteri regionale del Corpo forestale le fiamme hanno interessato circa 1 ettaro tra oliveto, pascoli e bosco. E ancora a Bottida,in località Marrada, dove sono intervenuti tre elicotteri regionali le fiamme hanno devastato 5 ettari. A Nurallao, località Su Fossu, dove sono intervenuti ben 2 elicotteri regionali, questa volta le fiamme hanno interessato un0area di circa 2 ettari ricoperta di sugherete e macchia.

