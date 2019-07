L’ospedale di Ghilarza non chiude e Gallus ringrazia l’assessore

Il presidente del Distretto Socio Sanitario di Bosa – Ghilarza, Domenico Gallus, presidente della VI Commissione permanente Sanità del Consiglio Regionale della Sardegna, ha diffuso una nota di ringraziamento rivolta all’Assessore Regionale alla Sanità, Mario Nieddu, dopo la notizia dell’intervento deciso per evitare la chiusura temporanea ad agosto dell’ospedale di Ghilarza.

“Desidero ringraziare l’assessore Mario Nieddu e tutto il suo staff per non aver lesinato energie e impegno per la risoluzione della paventata chiusura estiva del reparto di medicina nel presidio ospedaliero Delogu di Ghilarza a causa della carenza di personale”, ha scritto il presidente Gallus. “La soluzione scongiura la chiusura del suddetto reparto del presidio ospedaliero, seppur temporanea per tre settimane, ed è la chiara dimostrazione di come il lavoro sinergico di tutte le parti in causa e la volontà di trovare soluzioni ai problemi permettono di ottenere talvolta risultati insperati”.

Mercoledì, 31 luglio 2019

