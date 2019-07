Fotovoltaico su serre,evasione da 14 mln

(ANSA) - CAGLIARI, 31 LUG - Producevano e poi vendevano energia elettrica che ricavano dagli impianti fotovoltaici piazzati sulle serre nonostante quell'elettricità dovesse essere solo usata per l'agricoltura e nonostante percepissero indennità legate al settore agricolo. La Guardia di finanza di Cagliari ha scoperto un'evasione da 14 milioni di euro applicando per la prima volta la disciplina dell'indeducibilità dei costi da reato. Sotto i riflettori sono finite alcune aziende che operano nel settore agricolo e della produzione di energia del Sulcis che già lo scorso anno erano finite sotto la lente delle Fiamme gialle e del Corpo forestale con sequestri di attrezzature e serre. Secondo la Gdf i ricavi derivavano "esclusivamente dalla produzione di energia elettrica, ma applicando indebitamente il regime di tassazione previsto per l'attività agricola". Inoltre per la Gdf, le aziende hanno presentato la dichiarazione annuale dal 2013 al 2017 usufruendo delle agevolazioni fiscali previste per il settore agricolo, senza averne diritto.(ANSA).