C.Smeralda,Persico resta guida Consorzio

(ANSA) - PORTO CERVO, 31 LUG - Renzo Persico è stato confermato alla presidenza del Consorzio Costa Smeralda, associazione nata nel 1962 per volontà del Principe Karim Aga Khan, Mario Ferraro, chief executive officer at Smeralda Holdind che controlla gli hotel di lusso del territorio, è stato eletto vice presidente, mentre è stato riconfermato direttore generale Massimo Marcialis. Le nomine sono state decise dal nuovo Consiglio di Amministrazione che per il prossimo quadriennio sarà composto da Mario Ferraro, Franco Mulas, Davide Cerea e Renzo Persico, come deciso dall'assemblea generale del Consorzio. Approvato anche il bilancio consolidato di esercizio 2018, chiuso con ricavi a 11,312 milioni di euro, di cui circa il 62% da quote versate dai 3.889 consorziati.

Il territorio del Consorzio Costa Smeralda si estende su un'area di circa 3.114 ettari e su un confine costiero di oltre 55 chilometri. I componenti sono 3.889 tra persone fisiche o giuridiche. Oggi il Consorzio Costa Smeralda rappresenta «l'area gestita da privati» più vasta d'Europa.(ANSA).