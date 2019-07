Incidente stradale questo pomeriggio Pirri. Una Ford fiesta guidata da una 41enne di Cagliari ha tamponato in viale Pisano una Renault Clio guidata da una 37enne anch’esso cagliaritano. Il conducente della Fiesta non si è accorto in tempo che il veicolo che lo precedeva nella marcia si stava fermando, urtandolo così posteriormente. Sul luogo dell’incidente è intervenuta un’ambulanza del 118 per soccorrere il passeggero della Ford. Il minorenne a bordo è stato trasportarlo presso il P.S. dell’ospedale Brotzu con assegnato codice giallo. I rilievi di legge venivano effettuati dalla Polizia Municipale di Cagliari.

L'articolo Pirri, tamponamento tra due auto in viale Pisano: ferito un minorenne proviene da Casteddu On line.