Occhio alla multa. Troppi incidenti sulle strade cittadine ed extraurbane. E così da domani a Sinnai via al servizio di rilevazione elettronica della velocità con l’utilizzo dell’Autovelox (modello 106 standard) nelle strade del territorio comunale maggiormente interessate al fenomeno dell’eccesso di velocità dei veicoli, ed in particolare, via della Libertà, via della Pineta, via Pintor, via Giardini, via Sant’Isidoro, strada statale 125, strada provinciale 17, strada provinciale 20 (Solanas), strada provinciale 15 ecc.

Il servizio, spiga l’amministrazione, sarà svolto tramite il presidio continuo dell’apparecchiatura da parte del personale della Polizia Locale, che dovrà verificarne costantemente la corretta funzionalità dovrà garantire preavviso e visibilità con apposita segnalazione temporanea.

L'articolo Sinnai, occhio alla multa: da domani in funzione l’autovelox proviene da Casteddu On line.