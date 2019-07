Il muro tra Stati Uniti e Messico trasformato in un parco giochi. Questa l’idea realizzata da due professori di architettura statunitensi in segno di protesta contro la barriera voluta dal presidente Trump. I due hanno installato alcune altalene rosa tra le sbarre di acciaio del muro postando poi il video sui loro canali social. Non solo bambini, ma anche numerosi adulti si sono lasciati andare in questo particolare parco giochi chiamato “Virgole rosa” e pensato per unire i due Stati, superando con il gioco la divisione del confine. GUARDA IL VIDEO SU QUOTIDIANO.NET

L'articolo Usa-Messico, l’altalena rosa dei bambini che abbatte il muro proviene da Casteddu On line.