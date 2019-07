Il giardino senz’acqua di Milis in copertina sulla rivista Gardenia Importante riconoscimento per i vivaisti e paesaggisti Vacca e Minniti, padri di “Primavera in giardino”

La loro manifestazione “Primavera in giardino”, che si tiene ogni secondo week end di marzo a Milis, è tra le più note e apprezzate a livello regionale e ora i vivaisti e paesaggisti Italo Vacca e Leo Minniti sono i protagonisti di un articolo di Cinzia Toto sulla rivista mensile nazionale di giardinaggio “Gardenia”.

Sul numero del mese di agosto, i due professionisti formati nel vivaio The Filds di Chigago, spiegano come avere un bel giardino in una regione come la Sardegna, dove con la bella stagione le temperature arrivano anche ai 40 gradi, anche senza utilizzare molta acqua.

“Sardegna. Secco è bello”, è la scritta che campeggia in copertina, preannunciando l’intervista a Vacca e Minniti all’interno della rivista, nella quale i due presentano il loro giardino dimostrativo, del vivaio “I Campi”, dove hanno selezionato le specie di piante più adatte a resistere alle alte

temperature estive sarde e alla esiguità di irrigazione e manutenzione.

Chiunque volesse visitare il giardino e scoprire i segreti dei due abili e appassionati vivaisti, può prenotare una visita.