“Il piano – ha spiegato l’assessore della Sanità – consente di procedere immediatamente al reclutamento di medici, attraverso tutte le possibili soluzioni giuridiche utilizzabili. È un azione necessaria per dare risposta ai presidi in sofferenza a causa delle carenze di personale”.

L’ospedale di Ghilarza non chiuderà ad agosto. Lo ha annunciato questo pomeriggio l’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, che ha approvato il piano d’emergenza che consentirà ad Ats di reclutare medici per rispondere all’emergenza estiva dei presidi territoriali.

L’ospedale di Ghilarza non chiuderà ad agosto. Interviene la Regione L’Ats potrà reclutare nuovi medici per coprire i turni e assicurare i servizi

“Grazie a questa misura riusciremo a scongiurare la chiusura dell’Ospedale di Ghilarza e contiamo di dare risposte, in particolare ai presidi rurali su cui gravano la maggior parte delle preoccupazioni dei cittadini. Le criticità sono molteplici, ma non abbiamo intenzione di abbandonare i territori”.

Nei giorni scorsi il direttore dell’Assl di Oristano Mariano Meloni aveva prospettato la chiusura dell’ospedale Delogu di Ghilarza per almeno tre settimane a causa proprio della mancanza di medici: in un organico ormai ridotto, infatti erano venute a mancare alcune figure professionali per problemi improvvisi e ciò non avrebbe consentito di garantire un’adeguata assistenza medica nel presidio.

Mercoledì, 31 luglio 2019

