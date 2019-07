Un supporto per le imprese della blue economy: incontro a Bosa

Iniziativa pubblica per futuri imprenditori promossa da Flag Nord Sardegna e Comune di Bosa

Il Flag del Nord Sardegna, Gruppo di Azione Costiera nato per favorire lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca, promuove per mercoledì 7 agosto un incontro aperto a tutti per la presentazione delle azioni volte al supporto economico della creazione e dell’ampliamento delle imprese nel settore della blue economy.

Durante l’iniziativa pubblica saranno presentate le modalità di partecipazione.

L’appuntamento è fissato per le 19, nell’aula consiliare, in via Carmine, 7.

L’iniziativa è promossa con la collaborazione del Comune di Bosa.