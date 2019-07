Barca in avaria in balia delle onde a largo di Capo Carbonara: equipaggio salvato con l’elicottero

In balia del mare, con il timone in avaria a novanta miglia da Capo Carbonara. Momenti di panico per tre persone a bordo della barca a vela Lotus la notte tra il 29 e il 30 luglio. Per soccorrere l’equipaggio è stato inviato sul posto l’elicottero Nemo 15 della 4ª Sezione Volo Elicotteri Guardia Costiera Cagliari Decimomannu. A causa delle condizioni avverse meteomarine con mare forza sei in aumento e delle onde fino a nove metri e il vento a 25 nodi da maestrale le operazioni di recupero sono state particolarmente difficili.

Finalmente all’una e quaranta sono terminate le operazioni di recupero dell’equipaggio con l’areo che si è diretto verso l’aeroporto di Trapani per il successivo sbarco del personale tratto in salvo ele successive cure mediche del caso.

