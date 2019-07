Torna il gran caldo, nell’oristanese il picco. Avviso della Protezione civile

Torna il gran caldo, picco nell’oristanese. Avviso della Protezione civile Da domani in termometro salirà di nuovo sino a una temperatura di 40 gradi

Sarà un inizio agosto di fuoco in Sardegna, e in particolare nell’oristanese, dove da domani è in arrivo una nuova ondata di calore.

La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

“Si prevedono temperature massime localmente molto elevate sul settore occidentale”, si legge nella avviso di allerta diffuso dalla Protezione civile sarda, “ed in particolare sull’oristanese, dove si potranno raggiungere i 40°C”.

“Dopodomani”, si legge ancora nell’avviso, “si assisterà invece a una diminuzione delle temperature sulla Sardegna occidentale e a un aumento su quella orientale, con massime localmente molto elevate, fino a raggiungere i 40°C”.

Mercoledì, 31 luglio 2019

