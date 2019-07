Donna investita mentre attraversa la strada nel centro di Oristano

Una donna è stata investita questo pomeriggio a Oristano nell’attraversamento pedonale sotto la chiesa di San Sebastiano, in via Mazzini.

L’incidente è avvenuto intorno alle 15.30. L’auto investitrice, una Golf, era guidata da una giovane che si è fermata a prestare soccorso alla donna, una commerciante in pensione C.M., nota per aver gestito per tanti anni un esercizio in via Dritta.

Sul posto è arrivata subito un’ambulanza del servizio 118 che ha trasportato la pensionata all’ospedale San Martino.

I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia locale che ha temporaneamente chiuso alla circolazione la via Mazzini.