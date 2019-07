Cagliari, barca a vela in difficoltà con tre persone: salvata dagli elicotteri della Guardia Costiera. Ecco la cronaca di cosa è accaduto. La notte tra il 29 ed il 30 luglio 2019 un elicottero PH139 Nemo 15 della 4ª Sezione Volo Elicotteri Guardia Costiera Cagliari Decimomannu è stato impiegato per una missione di evacuazione dell’equipaggio, composto da 3 persone, di una imbarcazione a vela (M/Y “LOTUS”) con avaria al timone in balia del mare a 90 miglia a SW da Capo Carbonara disposta dal 12º MRSC (Palermo).

L’equipaggio decollava dalla base di Decimomannu a mezzanotte del 28 e giungeva in zona operazioni alle 00.50 del 29 luglio. Date le proibitive condizioni meteomarine con mare 6 in aumento onde 7-9 metri e vento 35 nodi da maestrale, il 12º MRSC dirottava in zona anche le MM/NN “SUPERBA” e “NORTHSTAR GLORY” al fine di creare ridosso e facilitare le operazioni di recupero.

Le fasi di recupero richiedevano un particolare sforzo da parte dell’aerosoccorritore marittimo costretto al recupero dei membri dell’equipaggio singolarmente e da una zattera di salvataggio calata, prima dell’inizio delle operazioni, in mare dagli stessi. Alle 01.40, terminavano le operazioni di recupero dell’equipaggio e si dirigeva verso l’aeroporto di Trapani per il successivo sbarco del personale tratto in salvo per le successive cure mediche del caso.

