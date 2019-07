Elmas, caos all’aeroporto: aereo privato fermo per guasto sulla pista, voli dirottati

Caos all’aeroporto di Elmas, tra voli in attesa di atterraggio e altri che sono stati già dirottati verso altri scali. Tutta “colpa” di un piccolo aeroplano privato che ha avuto un guasto e che si trova fermo sulla pista, rendendo quindi rischiosa qualunque operazione. La conferma arriva da fonti interne all’aeroporto: i voli provenienti da Parigi e Malta sono stati dirottati su Alghero, idem il volo dell’Alitalia decollato da Roma-Fiumicino. Al momento non è dato sapere quanto tempo ci vorrà per far tornare la situazione alla normalità. I comandanti di alcuni voli stanno ancora attendendo, dalle torri di controllo, le indicazioni sul da farsi.

