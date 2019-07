Ekaterina, la giovane influencer trovata morta completamente nuda: l’assassino confessa

A un passo dalla risoluzione il giallo dell’Influencer russa uccisa e trovata morta, completamente nuda, in una valigia all’interno del suo appartemento a Mosca. L’uomo arrestato per l’omicidio della 24enne Ekaterina Karaglanova ha confessato il delitto. Ha detto di aver ucciso la ragazza con “non meno di cinque coltellate al collo e al petto”. Lo riporta l’agenzia Ria Novosti, pubblicando un breve video della confessione al Comitato Investigativo. Il presunto omicida viene identificato come Maksim Gareyev, 33 anni.

Quotidiano.net rivela: “Lei – dice l’uomo nel filmato – mi ha insultato più volte, ha offeso la mia virilità e mi ha offeso riguardo alle mie possibilità finanziarie”. Quindi aggiunge: “Non mi sono trattenuto e le ho inferto non meno di cinque coltellate al collo e al petto”. Secondo Gazeta.ru, Gareyev aveva precedenti penali. La Karaglanova , che si era recentemente laureata in medicina, era nota ai suoi 86mila follower su Instagram come @Katti_loves_life. Il corpo senza vita della giovane, che presentava ferite di arma da taglio, è stato trovato venerdì, dopo che la famiglia della ragazza aveva denunciato di non avere più sue notizie da giorni

