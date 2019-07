Al via le domande per il rimborso del canone di locazione

Avviso del Comune di San Nicolò d’Arcidano. Come partecipare al bando

Da domani sarà possibile presentare le domande di partecipazione al bando “Contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione anno 2019”, al comune di San Nicolò d’Arcidano. Grazie al Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, le famiglie che faranno domanda, se in possesso dei requisiti, potranno usufruire di un sostegno economico per il pagamento del canone d’affitto relativamente all’anno 2018.

La data di scadenza per la presentazione delle domande, è fissata per sabato 31 agosto. Le domande potranno essere consegnate a mano presso l’ufficio protocollo Comunale, dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, e il martedì anche dalle 16 alle 18, o spedite tramite ufficio postale. I moduli sono a disposizione presso la casa comunale o sul sito alla voce “Bandi”.

Il modulo di domanda dovrà essere corredato da una copia certificazione ISEE (non superiore a 14.162,00), copia documento di identità, autocertificazione di residenza, copia contratto di locazione, copia del pagamento annuale di registrazione del contratto, e la copia del permesso o della carta di soggiorno, per cittadini di stati non appartenenti alla comunità europea.