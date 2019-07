Grande spettacolo con la migliore boxe sarda sotto il cielo di Torre Grande

Ecco i risultati degli incontri

Un ring, dieci tra i migliori pugili sardi e un cielo stellato. Questa la serie di incontri di boxe che si è disputato a Torre Grande, domenica sera, durante il Festival del Gusto internazionale.

L’evento è stato organizzato dalla palestra di pugilato oristanese Asd Corner Gym Boxe e dal suo tecnico Marcello Loi.

“Sono stati bellissimi ed equilibrati”, racconta Marcello Loi, “i match tra Zito e Rubino e tra Lacatus e Demuro,per l’equilibrio e l’agonismo che i pugili hanno espresso per tutta la durata delle tre riprese”.

“Da incorniciare”, prosegue, “la prova del pugile della Corner Gym Boxe Oristano Gabriele Manconi, che ha disputato un match tecnicamente e tatticamente perfetto contro il forte Putzu”. Il pugile oristanese, dopo questo match, passerà in Elite prima serie, abbandonando definitivamente il caschetto.

Nell’incontro tra Giacomo Spano, dell’Accademia pugilistica Guspini e Filippino Roberto, della Shardana Boxe, Spano ha vinto il match con un ko al secondo round.

Yasser Badoui, della San Sperate boxe To. Ma, ha battuto ai punti Alessandro Pintus, della Boxe Sulcis Team. Gabriele Manconi, dell’Asd Corner Gym Boxe Oristano ha vinto ai punti con Nicola Putzu, della Boxing Sulcis Team.

Giulio Cerrone dell’Asd Corner Gym Boxe Oristano, ha battuto ai punti contro Francesco Mura dell’Asd King George. Vittoria ai punti anche per Patrick Cappai, del Team Boxe Cappai, nell’incontro con Marco Russo, del Santa Vittoria Sarroch.

L’incontro tra Michele Pili, della San Sperate boxe To. Ma, contro Lorenzo Piredda, dell’Angelo Putzolu Boxing Team è finito in parità. Stesso risultato per Francesco Perra, dell’Asd King George e Cornacchia Daniele del Boxing Club Cagliari, e per Simone Mah dell’Asd King George e Andrea Onidi dell’Asd Villacidro Boxe. Parità anche per Jonathan Rubino, dell’Asd King George, e Francesco Zito, dell’Asd Palaistike. Pari anche Andrea Demuro, dell’Angelo Putzolu Boxing Team e Sorin Claudiu Lacatus, dell’Asd Corner Gym Boxe Oristano.

Mercoledì, 31 luglio 2019

L'articolo Grande spettacolo con la migliore boxe sarda sotto il cielo di Torre Grande sembra essere il primo su LinkOristano.it.