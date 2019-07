Addio a Raffaele Pisu, muore a 94 anni il comico e attore di origini sarde

È morto a 94 anni il popolare conduttore e comico televisivo. Si è spento nell’hospice di Castel San Pietro. Era nato il 24 maggio del 1925 ed è stato uno dei più popolari comici e conduttori radiofonici e televisivi dell’Italia del Dopoguerra. Fratello di Mario Pisu, esordì ai microfoni di Radio Bologna nell’immediato dopoguerra in trasmissioni di varietà figurando nello stesso periodo tra i fondatori del teatro La Soffitta di Bologna. Combattente partigiano, durante il conflitto fu internato in Germania per 15 mesi. Dopo due stagioni nella compagnia di Memo Benassi (1947-49), sufficienti a fargli comprendere che la sua vera vocazione era il teatro comico, giunse a Radio Roma, dove entrò nella Compagnia del teatro comico musicale della Rai prendendo parte a numerose commedie (come La serenata al vento di Carlo Veneziani del 1950) e allo spettacoloitinerante di Silvio Gigli il Giringiro.

dal nostro giornale partner Il Resto Del Carlino

