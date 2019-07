Domani (1 Agosto) In municipio a Maracalagonis la camera ardente per il sindaco Mario Fadda - Il funerale previsto alle ore 17.

La camera ardente sarà allestita domani mattina 1 Agosto alle ore 9 in Municipio a Maracalagonis, dove tutti potranno esprimere il proprio cordoglio di fronte alla salma del sindaco Mario Fadda.

In un primo momento si era deciso di trasferire la salma in Comune già da oggi. Tanta la gente si sta riversando ora a casa del sindaco nella via Cagliari.

Un cordoglio immenso: Fadda è stato ricordato ieri anche in Consiglio regionale.

Parole di conforto alla famiglia sono arrivate dai sindaci e amministratori di tutta la Sardegna, da enti pubblici e privati, ma soprattutto dalla gente comune che lo ha conosciuto.

I funerali si svolgeranno domani alle 17 con la messa che verrà celebrata nella parrocchia SS. Vergine degli Angeli

Il Consiglio comunale non sarà sciolto sino a nuove elezioni in data da stabilirsi.

Nel frattempo la carica di sindaco sarà retta dall'attuale vice sindaco Giovanna Maria Serra.







