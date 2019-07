Spiaggia senza barriere: ad Arborea progetto pilota contro le disabilità

Una spiaggia senza più barriere: ad Arborea progetto pilota contro le disabilità

Il sogno di Marco Trogu, originario di Seneghe, sostenuto da enti e associazioni del Terralbese

Le spiagge della marina di Arborea accessibili a tutti. Questo il sogno di Marco Trogu, quarantenne di Seneghe con disabilità motoria, che ha ideato il progetto “balneabile”.

Il progetto, è stato presentato giovedì nel Salone Parrocchiale di Arborea, alle associazioni ed alle cooperative del territorio, per raccontare la propria idea di accessibilità, che andrà a coinvolgere persone con disabilità, anziani, bambini e famiglie. L’obiettivo è realizzare una spiaggia per tutti senza barriere, mentali e architettoniche.

“Il progetto balneabile si svilupperà in 3 anni”, spiega Marco Trogu. “Il primo modulo sarà pronto per Maggio 2020 e assicurerà l’accessibilità attraverso volontari qualificati a persone con disabilità motoria ma anche ad anziani, famiglie con bambini ed infortunati temporanei”.

“L’ambizione”, prosegue, “è quella di poter arrivare al 2022 e garantire l’accesso in spiaggia e la balneazione alle persone con disabilità più gravi, come la SLA. Tutto il progetto seguirà i valori di inclusione sociale, partecipazione attiva ed esperienzialità con un occhio di riguardo all’ecosostenibilità”.

Il sogno di Marco ha trovato il primo supporto nel Rotary Club del Terralbese, che ha subito accettato di promuovere l’iniziativa.

Entro il 2020, dovrebbero essere realizzate una struttura accessibile con bagni e spogliatoi a norma, un’isola con ombrelloni e 20 lettini, passerella a norma, parcheggi in prossimità, servizi e ausili per la balneazione, assistente bagnanti, presidio medico, infermeria e collaboratori volontari, 3 Sedie JOB e 2 SOFAO (sedia a rotelle adatta per la balneazione e l’ingresso in acqua), attività di svago e ricreative.

Nel 2021 la seconda fase del progetto, chiamata “impariamo a nuotare. Questa prevede talassoterapia, pet therapy, ippoterapia, arteterapia, english conversation time, fattoria didattica con aziende locali e diverse attività sportive come corsi di vela, sup surf e canoa polinesiana.

Infine, nell’utima fase “nuotatori esperti”, da realizzarsi entro il 2022, previsti Seatrac tobea, respiratori impermiabili, ventilatori da spiaggia, colonnine per ricarica elettrica delle carrozzine, passerella coperta fotovoltaica, assistenza medico sanitaria rivolta a gravi disabilità come la SLA, area giochi per bambini.

All’incontro hanno partecipato con entusiasmo la maggior parte delle associazioni della provincia di Oristano, le quali potranno far parte del progetto

che apre le proprie porte a chiunque voglia collaborare per realizzare questo sogno.

A fare gli onori di casa la sindaca di Arborea Manuela Pintus, che ha espresso tutto il suo appoggio al progetto: “Ringrazio Marco e tutte le persone che si stanno impegnando perché con le loro attenzioni permetteranno di migliorare l’accessibilità delle nostre spiagge”.

“Questo progetto”, prosegue la sindaca, “potrà realizzarsi attraverso la sinergia tra amministrazione pubblica, Rotary Club del terralbese, associazioni del terzo settore ed aziende locali. La partecipazione numerosa all’incontro di ieri dimostra la sensibilità e la voglia di dare il proprio contributo per una giusta causa che coinvolgerà tutto il territorio”.

Altri amministratori locali hanno manifestato il loro supporto all’iniziativa. Loredana Sanna, assessora ai Servizi Sociali del comune di Terralba ritiene che il progetto sia serio e importante: “Deve andare al di là del sogno, il mare è simbolo di libertà e tutti hanno il diritto di poterne godere liberamente”.

Grande approvazione anche da parte del consigliere regionale e sindaco di San Nicolò d’Arcidano Emanuele Cera: “È un progetto utile, necessario e perseguibile”, ha detto, “che coniuga due obiettivi veramente importanti: dare la possibilità alle persone con difficoltà motorie di poter fruire della spiaggia e del mare e dare possibilità al territorio del terralbese, da sempre molto attivo nel volontariato sociale, di essere protagonista di ciò”.

Martedì, 30 luglio 2019

