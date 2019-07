Scooterista ferito a Oristano in un incidente nella rotonda Scontro con un’auto per una mancata precedenza

A Oristano ancora un incidente avvenuto per una mancata. Ieri sera, l’ennesimo episodio che ha visto coinvolti un’auto e un maxi scooter.

L’incidente è avvenuto alle porte di Oristano, in via Cagliari, ancora una volta in una rotonda, quella del centro commerciale Porta Nuova, verso le 22. Si sono scontrate una Toyota e un maxi scooter. Il centauro è stato sbalzato dalla sella ed è caduto a terra, ferendosi nell’impatto con il suolo. Soccorso dal 118 è stato trasportato all’ospedale di Oristano.

Sono intervenuti gli agenti di una Volante della Questura per i rilievi e una squadra del comando dei Vigili del fuoco, che ha messo in sicurezza il tratto della rotonda, a causa della perdita di benzina.

Mercoledì, 31 agosto 2019

L'articolo Scooterista ferito a Oristano in un incidente nella rotonda sembra essere il primo su LinkOristano.it.