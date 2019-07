Bikers riuniti a Torre Grande per aiutare le donne affette da tumore

In programma anche esibizione di stuntman e musica con Pippo Palmieri dello zoo di 105

Torna il Motoraduno di Torre Grande, anche quest’anno a scopo benefico. Il “Sardegna Motor Bikers”, organizzato dal Motoclub Ichnos Bikers, donerà infatti, il ricavato della serata all’associazione oristanese Komunque Donne. Si terrà domenica prossima 4 agosto, in occasione del Torre Grande Summer Festival.

I cancelli apriranno alle 9: lo staff accoglierà i bikers e farà parcheggiare nel lungomare le numerose moto che arriveranno da tutta l’isola, ma anche dal Nord Italia, grazie a una convenzione con la Grimaldi Lines.

Con una quota di 10 euro sarà possibile iscriversi e ottenere la t-shirt con l’immagine del dj Pippo Palmieri dello Zoo di Radio 105 a bordo di una moto, disegno realizzato appositamente da una fumettista.

Alle 11.30 le esibizioni degli Stuntman sardi HellMike e Giampaolo Sassu. A la benedizione dei caschi da parte del cappellano del Motoclub Don Gianni Pippia, anche lui un bikers.

Seguirà il giro turistico che passerà per le vie del centro storico di Oristano, a Cabras, per poi concludersi nuovamente a Torre Gtande. L’Hotel Lido Beach, dietro l’ex Hotel del Sole, servirà il pranzo.

Nel pomeriggio tanta musica in piazza della torre. Dalle 16.30, un grande Service Audio per ospitare la musica del dj set Antonello Paba. A seguire un’altra esibizione degli Stuntman, per poi concludere con lo show dello Zoo di 105 con il dj Pippo Palmieri e tanti gadget di Radio 105.

La musica continuerà anche la notte, con la tribute band degli 883.