Domani il concerto di Pausini e Antonacci. Attenti ai divieti

Domani è il grande giorno per i fan del duo Laura Pausini, Biagio Antonacci. Arriva e si chiude a Cagliari il tour con 10 appuntamenti live dei due big della musica, e già scattano i divieti.

Un’ordinanza del sindacale mette al bando vetro e metallo per bevande.

Il divieto temporaneo sarà in vigore dalle 19 di domani e sino all’1.30 di venerdì 2 agosto. Vietate le vendite per asporto, anche attraverso distributori automatici, di bevande alcoliche in contenitori di vetro o metallo nell’area di pertinenza della Fiera di Cagliari e nelle zone limitrofe, del viale Diaz, via Pessagno, via Degli Sport e nella contigua area della piazza Marco Polo.

L’ordinanza impone anche il divieto di introdurre nel luogo di svolgimento del concerto, oggetti atti a offendere e gli stessi contenitori in vetro o in metallo.

La violazione dei divieti contenuti nell’ordinanza, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria sino a 500 euro.

Mercoledì, 31 luglio 2019

