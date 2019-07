Guerra alla doppia fila a Cagliari, strage di multe in via Tuveri

Sono arrivati in sella alle biciclette in una via Tuveri dove, la doppia fila, è “di casa” da sempre, e hanno staccato molte multe. Vigili della polizia Municipale in azione a Cagliari anche nella zona davanti al tribunale, con le contravvenzioni infilate nei tergicristalli di quattro automobili parcheggiate nella discesa laterale. Ma a prevalere sono state soprattutto le multe inflitte alle automobili in doppia fila. Impossibile trovare un parcheggio libero dopo le nove del mattino, anche in piena estate. I vigili, prima di mettere mano al blocchetto, hanno fischiato per richiamare l’attenzione degli automobilisti “sbadati”. In più di un caso c’è stato chi, dopo aver notato i vigili, è uscito in tutta fretta dai negozi: “Stavo solamente comprando il pane, adesso me ne vado”, questa la frase detta da un signore di circa quarantacinque anni che aveva lasciato la sua Smart tranquillamente in doppia fila in via Tuveri.

E, intanto, non ci sono ancora sviluppi sulla nuova “mappa” dei parcheggi di una delle strade che costeggia il palazzo di giustizia: il progetto, approvato qualche mese fa dal Comune, è quello di “trasformare” tutti i parcheggi da gratuiti a pagamento. In una zona dove la fame di stalli per automobili è davvero tanta.

