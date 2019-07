Sant’Antioco, conclusi i lavori di manutenzione straordinaria al Museo Ferruccio Barreca

Dopo anni di attesa, l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Ignazio Locci interviene sugli esterni del Museo Archeologico Ferruccio Barreca, fiore all’occhiello dell’offerta culturale di Sant’Antioco. Si tratta di lavori di manutenzione straordinaria sull’intero perimetro dell’edificio: “Abbiamo messo mano all’involucro della struttura – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Garau – eliminando tutti i punti critici, comprese le fessurazioni che compromettevano la funzionalità del museo e lasciavano spazio alle infiltrazioni di acqua piovana. Contestualmente, le pareti esterne sono state ritinteggiate al fine di dare maggiore decoro a quello che a tutti gli effetti è lo scrigno dei nostri tesori più preziosi”.

In merito interviene anche il sindaco Ignazio Locci: “Non ci siamo limitati ad effettuare i soli interventi sulle parti esterne ma abbiamo anche ridefinito e migliorato l’impianto di videosorveglianza e anti intrusione. Ancora una volta la nostra Amministrazione si concentra sulle strutture di proprietà comunale. In questo caso va inoltre precisato che nel Museo Barreca, da quando è stato inaugurato, non erano stati effettuati lavori di questa natura. Ci sono ancora tante opere da eseguire negli edifici comunali, ma stiamo procedendo secondo un programma ben delineato”.

Fonte: Casteddu On Line







Sarda News non rappresenta una testa giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.