Cade dalle scale in casa,grave una donna

Incidente domestico a Santa Maria Naverrase. Una donna, Mariangela Bangoni, di 58 anni, è caduta dalle scale nella sua abitazione in via delle ginestre intorno alle 8. Le sue condizioni sono molto gravi. La donna è stata soccorsa dal 118 e trasportata con l'elicottero all'ospedale San Francesco di Nuoro dove è stata ricoverata in codice rosso.