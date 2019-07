Dopo 40 anni riporta la sabbia a Is Arutas, premiato dal Comune di Cabras Il sindaco Abis gli consegna la targa di “Guardiano di Sabbia”

Dopo 40 anni ha riportato a Is Arutas quel barattolino di sabbia di quarzo che da bambino aveva riempito per mostrarlo nella sua casa di Roma. Una bella storia che ha avuto protagonista il signor Lorenzo, premiato questo pomeriggio con una targa dal sindaco di Cabras Andrea Abis a nome dell’amministrazione.

“Lo abbiamo premiato con una targa di “Guardiano di Sabbia” per l’importante gesto e la sensibilità dimostrata”, ha dichiarato il sindaco Andrea Abis, “con l’auspicio che altri si sentano in dovere di restituire i preziosi chicchi di quarzo al luogo naturale in cui devono rimanere. #guardianidisabbia