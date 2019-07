Gambarini inaugura il Nora Jazz Festival

(ANSA) - CAGLIARI, 30 LUG - Roberta Gambarini, stella del canto jazz americano, inaugura giovedì 1 agosto (ore 21.30) la decima edizione dell'International Nora Jazz Festival.

La cantante di origine torinese si è fatta largo nel difficile star-system della musica afroamericana a New York, grazie alle sue eccellenti doti di interprete e a una vocalità raffinata coltivata per anni con lo studio e il confronto con i jazzisti più titolati della scena stelle e strisce. Tanto studio e gavetta per una delle poche artiste non americane che per due volte ha visto un proprio album candidato ai Grammy come disco dell'anno ("Easy to love" del 2007 e "So in love" del 2009).

Un'edizione come sempre organizzata dall'Associazione Enti Locali per lo Spettacolo e dal Comune di Pula, che si terrà nella suggestiva location del teatro antico di Nora.

Un appuntamento che si affida al fascino e al mistero dell'universo femminile per invitare il suo affezionato pubblico a quattro serate di grande classe che proseguiranno con Catherine Russell (sabato 3 agosto), Mayra Andrade (giovedì 8 agosto) e Cyrille Aimée (sabato 10 agosto). Voci grintose, abbaglianti, dai forti vibrati, che fondono blues, pop, morna e afrobeat per poi sciogliersi ineluttabilmente nel jazz.

Palcoscenico tra i più potenti e suggestivi dell'Europa festivaliera, nato sotto il segno della ricerca e della qualità, nella prima decade di agosto Nora Jazz propone un calendario di artiste destinate ad arricchire il parterre di ospiti di fama mondiale. Caratterizzati da interpretazioni struggenti, talvolta aggressive, talvolta dolcissime e abbaglianti, gli stili delle quattro regine del jazz contribuiscono alla ricchezza della proposta degli organizzatori del festival, da anni impegnati in una nuova e originale narrazione culturale del territorio pulese. (ANSA).