Caos rifiuti, emergenza in via San Paolo. La discarica alle porte della città a causa del “mancato senso civico e maleducazione sull’abbandono dei rifiuti che vengono ripetutamente lanciati da auto in corsa o addirittura da veicoli che si fermano e approfittano del fatto che altri cittadini lasciano abbandonati sacchetti dell’immondizia”, denuncia Claudio Zoncheddu.

“Ormai la curva sotto il cavalcavia che lega la via San Paolo alla via dei Calafati è una discarica a cielo aperto. Senza dimenticare che gli abitanti delle case delle ferrovie hanno segnalato che sotto il ponte di fronte case è diventato un covo di topi, immondizia, drogati e varie persone che si fermano per i loro sporchi comodi”.

L'articolo Cagliari, residenti di via San Paolo infuriati: “Lanciano i rifiuti dalle auto in corsa, la strada è una discarica” proviene da Casteddu On line.