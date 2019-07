'Una notte all'opera' a Fonni e Barumini

(ANSA) - CAGLIARI, 30 LUG - L'incanto della musica e la magia dei luoghi. Il Sagrato della Basilica di Santa Maria dei Martiri a Fonni, il 31 luglio, e il Polo museale Casa Zapata a Barumini, il 2 agosto, accolgono 'Una notte all'opera'. Sono i due ultimi appuntamenti dell'Attività musicale estiva del Teatro Lirico di Cagliari, un itinerario musicale tra Laconi, Carloforte, Fonni e Barumini.

Sessanta minuti per ascoltare sotto le stelle celebri arie, duetti, quartetti e brani tratti da musical e film. Sul palco, sempre con inizio alle 21, Elena Schirru (soprano), Martina Serra (mezzosoprano), Enrico Zara (tenore), Nicola Ebau (baritono) accompagnati al pianoforte da Francesca Pittau per un affascinante programma: Tu che m'hai preso il cor da Il paese dei campanelli di Franz Lehár; Summertime da Porgy and Bess di Gershwin; Moon River da "Colazione da Tiffany" di Henry Mancini; L'amour est un oiseau rebelle da Carmen di Bizet; Pa-Pa-Pa-Pa-Papagena! da Il flauto magico di Mozart; Bella figlia dell'amore da Rigoletto di Verdi; Udite, udite o rustici da L'elisir d'amore di Donizetti; Tace il labbro da La vedova allegra di Franz Lehár; Près des remparts de Séville da Carmen di Bizet; Duetto buffo di due gatti di Rossini; Io son ricco, e tu sei bella da L'elisir d'amore di Donizetti; Libiamo ne' lieti calici da La Traviata di Verdi; È scabroso le donne studiar da La vedova allegra di Franz Lehár.

La serata a Casa Zapata è organizzata in collaborazione con la Fondazione Barumini sistema cultura. Il Polo museale Casa Zapata per l'occasione potrà essere visitato dalle 20 alle 21 per un viaggio tra le bellezze dell'antica villa dove è stata allestita la mostra Tessingiu. (ANSA).