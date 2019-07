Attenti a dove mettete i piedi! A Is Arutas passerelle pericolose

La denuncia del consigliere d’opposizione Antonello Manca

A Is Arutas passerelle dissestate e pericolose. Questa la denuncia del consigliere d’opposizione del Comune di Cabras Antonello Manca, che segnala con alcune foto come le passerelle, riservate al passaggio dei bagnanti, siano pericolose per gli stessi, con alcuni chiodi arrugginiti che fuoriescono dal legname.

“Mentre vanno in fumo 90.000 euro per una sagra fallimentare e solo positiva per il sindaco che si dice soddisfatto per l’eleganza e la mancanza di file negli stand, ecco una situazione del quale può andare orgoglioso”, afferma polemicamente il consigliere Antonello Manca.

“Settimane di annunci”, prosegue Manca, “da parte del sindaco e dell’assessore Giordano sull’ordine e sicurezza nelle spiagge e poi lasciano le passerelle in condizioni di totale insicurezza, pericolosissime per i bagnanti”.

Martedì, 30 luglio 2019

