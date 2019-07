Cagliari, ladri scatenati al Ss. Trinità: “Scassinati i distributori automatici di radiologia e dialisi”

Scassinate, “per l’ennesima volta”. I distributori automatici del Santissima Trinità, l’ospedale cagliaritano di Is Mirrionis, sono state nuovamente prese di mira dai vandali. Meglio, dai ladri: qualcuno, lontano da occhi indiscreti, le ha letteralmente “aperte”, portando via le monete e anche sacchetti di patatine e dolciumi. La denuncia, con tanto di fotografie, arriva dal sindacato Fials. “Parliamo di zone dell’ospedale dove la vigilanza è praticamente assente, colpa dei tagli sconsiderati fatti da Moirano. Per garantire una non meglio definita qualità, tutto in nome del risparmio, ha spolpato il servizio di guardiania di uno degli ospedali più importanti della Sardegna”, afferma Paolo Cugliara, segretario provinciale Fials. “Ci è stato segnalato che, ormai, le macchinette vengono scassinate di frequente, tanto che a volte vengono riparate dopo molti giorni”.

L’ultimo episodio qualche giorno fa: “Chiediamo, per l’ennesima volta, di avere un’adeguata sorveglianza in tutti i reparti e in tutte le corsie del Santissima Trinità”.

