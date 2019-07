Come molte città, anche Oristano, si è munita di colonnine per ricaricare le auto elettriche. Alcuni dei cinquanta stalli di sosta, con apposita colonnina, riservati alle auto elettriche, sono stati installati nel centro commerciale di Porta Nuova per iniziativa del Consorzio. Questi stalli, però, sono talvolta occupati da altre autovetture, pregiudicando a quanti devono effettuare la ricarica di poter utilizzare il servizio.

Anche domenica scorsa, secondo quanto documentato, con tanto di fotografia, da un lettore, tutti i parcheggi adibiti al servizio di ricarica erano occupati da auto non elettriche.

Le aree inoltre, sono per legge adibite solo alla ricarica, e non alla sosta, neanche se a essere parcheggiata fosse un’auto elettrica. I furbetti della colonnina, sono infatti sanzionabili per legge secondo il decreto 57/2016 entrato in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 13 gennaio 2017.

Martedì, 30 luglio 2019

L'articolo Niente ricarica per le auto elettriche: stalli occupati da auto normali sembra essere il primo su LinkOristano.it.