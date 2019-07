Investito mentre attraversa la strada, pedone finisce all’ospedale

Stava attraversando via della Libertàquando è stato investito e travolto da un’auto. Un pedone di 50 anni è finito al San Martino con ferite e lesioni in varie parti del corpo.

L’incidente è avvenuto alle 14 circa all’altezza dell’incrocio con Viale Repubblica. La Renault Capture proveniva da Brabau e quando l’automobilista ha svoltato in viale Della Libertà si è stato trovato il pedone davanti, poco dopo le strisce pedonali, e lo ha investito.

L’uomo è stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso. Non corre pericolo di vita.

Spetterà ora alla polstrada di Oristano accertare le cause e la dinamica dell’incidente.

Martedì, 30 luglio 2019

